Стало известно, как будет начисляться кэшбек за туры по России

22.07.2020, 18:16, Новости дня

Кэшбек за туры по РФ будет осуществляться на карту «Мир» в срок до пяти дней, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, программа кешбэка за отдых в РФ стартует в начале августа с возможностью купить туры, которые начинаются до конца 2020 года. В программе возврата средств примут участие все регионы страны, передает ТАСС.

Между тем, министр культуры Ольга Любимова заявила, что министерство культуры считает достижимым увеличение посещаемости культурных учреждений к 2030 году в три раза.

«Я полагаю, эта цифра реальна, и мы берем на себя обязательства в этот момент, не делая каких-то популистских заявлений. Безусловно, Дмитрий Николаевич [вице-премьер Дмитрий Чернышенко] основывается на нашей совместной работе и анализе первых итогов первого года работы национального проекта «Культура». В том числе и анализа той ситуации, с которой мы все столкнулись», – сказала Любимова.

Ранее в среду премьер Михаил Мишустин заявил, что до трех миллионов россиян смогут получить возврат части средств за туры по России.

Ассоциация туроператоров РФ до этого сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.