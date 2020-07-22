 

Иван Охлобыстин назвал главные жизненные задачи жен: «Женщина вянет в равнодушии»

22.07.2020, 18:09, Разное

Иван Охлобыстин пояснил о своем видении главных жизненных задач жен. По мнению актера, предназначение женщины — спасать своего мужчину, а в равнодушии прекрасный пол вянет.
Как пишет издание «Телепрограмма», популярный артист состоит в браке уже многие годы, почти четверть века. Их отношения с супругой Оксаной поменялись, став, как выразился Охлобыстин, более совершенными. Теперь они понимают друг друга с полуслова. При этом для актера не на столько важна внешность возлюбленной, говоря о которой он даже употребил слово «мясо», подчеркнув таким образом приземленность подобного критерия оценки. Главным «сериальных доктор» в представительницах прекрасного пола считает душу.

Задача женщины состоит в спасении мужа, уверен звезда «Интернов», и в продолжении рода. Мужчинам свойственно поддаваться соблазнам страстей и тянуться к тому, что им вредит. Потому единственным спасением сильного пола является любовь их спутниц. При этом муж не должен быть равнодушным к супруге, так как в отсутствии внимания она может зачахнуть. Женщина — это воплощение живой природы, супруга Охлобыстина нередко спасает его от неразумных дел, например, от гулянок.

Сейчас 57-летний артист и сам сдерживает свои страсти, до свадьбы же его руку украшала татуировка с изображением красавицы в купальнике. Что интересно, хотя нанес наколку он ещё до знакомства с будущей женой, в облике на руке были черты лица, очень похожие на Оксану. После по настоянию жены Охлобыстин свёл эффектное тату, вот уже 25 лет его жизнь романтичная красавица украшает наяву. Стоит отметить, что пара воспитывает шестерых детей и считает это священным безумием.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / “Мне его не жалко”: Познер отвернулся от опального Ефремова

24.06 / После парада Победы Путин поднял тост за ветеранов

15.05 / Адвокат Добровинский объяснил, почему о диагнозе Заворотнюк доложили Путину

09.05 / Мнение: Цена реализма

10.05 / Эксперты назвали самые продаваемые группы медицинских препаратов в России в марте

13.07 / Дубовицкая об отношениях с Винокуром: Нас постоянно женили

17.06 / Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах

15.01 / Главный аналитик КГБ СССР о Владимире Путине

04.07 / В ВОЗ рассказали о самом эффективном препарате для лечения пациентов с коронавирусом

01.06 / Личное: Зависимость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска