Иван Охлобыстин назвал главные жизненные задачи жен: «Женщина вянет в равнодушии»

22.07.2020, 18:09, Разное

Иван Охлобыстин пояснил о своем видении главных жизненных задач жен. По мнению актера, предназначение женщины — спасать своего мужчину, а в равнодушии прекрасный пол вянет.

Как пишет издание «Телепрограмма», популярный артист состоит в браке уже многие годы, почти четверть века. Их отношения с супругой Оксаной поменялись, став, как выразился Охлобыстин, более совершенными. Теперь они понимают друг друга с полуслова. При этом для актера не на столько важна внешность возлюбленной, говоря о которой он даже употребил слово «мясо», подчеркнув таким образом приземленность подобного критерия оценки. Главным «сериальных доктор» в представительницах прекрасного пола считает душу.

Задача женщины состоит в спасении мужа, уверен звезда «Интернов», и в продолжении рода. Мужчинам свойственно поддаваться соблазнам страстей и тянуться к тому, что им вредит. Потому единственным спасением сильного пола является любовь их спутниц. При этом муж не должен быть равнодушным к супруге, так как в отсутствии внимания она может зачахнуть. Женщина — это воплощение живой природы, супруга Охлобыстина нередко спасает его от неразумных дел, например, от гулянок.

Сейчас 57-летний артист и сам сдерживает свои страсти, до свадьбы же его руку украшала татуировка с изображением красавицы в купальнике. Что интересно, хотя нанес наколку он ещё до знакомства с будущей женой, в облике на руке были черты лица, очень похожие на Оксану. После по настоянию жены Охлобыстин свёл эффектное тату, вот уже 25 лет его жизнь романтичная красавица украшает наяву. Стоит отметить, что пара воспитывает шестерых детей и считает это священным безумием.