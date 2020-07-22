Врач оценила слухи о влиянии COVID-19 на внешность

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22.07.2020, 18:08, Новости дня

Изменения в организме могут происходить у пациентов с различными хроническими заболеваниями, но никаких внешних изменений из-за COVID-19 у пациентов происходить не может, считает врач-терапевт высшей категории Елена Карякина.

«Все разговоры о том, что в процессе заболевания COVID-19 и после него у человека может измениться внешность, возникнут проблемы с волосами – домыслы, это маловероятно», – передает телеканал «Звезда» ее слова.

При этом Карякина добавила, что изменения в состоянии организма происходить могут только у тех пациентов, которые имеют дополнительные заболевания.

«Хронические заболевания на фоне коронавируса могут обостриться и привести в какой-то степени к ухудшению состояния здоровья пациента, в том числе к каким-то внешним изменениям. Но то, что это не связано с COVID-19, однозначно», – подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что группа ученых выяснила, как мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. Кроме того, исследования из Испании, согласно которому 79% мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми.





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