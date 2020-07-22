 

В Росреестре назвали срок принятия закона о «гаражной амнистии»

22.07.2020, 18:08, Новости дня

В ближайшее время в Госдуму будет направлен законопроект о гаражной амнистии, в данный момент идут согласительные процедуры, сообщил в среду глава Росреестра Олег Скуфинский. По его словам, закон будет принят в этом году.

«Он очень важен, важен для людей, важно реализовать те правоотношения, которые возникли и возникали иногда очень часто спорадически. Поэтому людям нужно дать оформить права на свои объекты. Поэтому уверен, что по прогнозу его принятия он точно будет принят в этом году. Как только будет принят закону, мы технологически готовы к его реализации», – передает ТАСС его слова.

Скуфинский также уточнил, что в ближайшее время законопроект будет направлен в Госдуму, в данный момент идут согласительные процедуры.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержит законопроект о «гаражной амнистии». По его словам, он сам пострадал из-за отсутствия такого закона: у премьера был гараж, который, к сожалению, не удалось удержать.

В феврале 2020 года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии. В Росреестре считают, что годами граждане не могли оформить такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В связи с этим количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов, значительно выше.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, «гаражная амнистия» поможет более 4,5 млн автовладельцам.





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