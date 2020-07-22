 

США объявили награду за информацию о подозреваемых в киберпреступлениях

22.07.2020, 18:05, Новости дня

Госдепартамент США в среду объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая может привести к арестам и/или осуждению граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за участие в международной организованной преступности, в частности – в киберпреступности.

«Киберпреступники не соблюдают и не уважают верховенство закона ни в одной стране, – заявил госсекретарь Майк Помпео. – Поскольку их криминальная деятельность охватывает весь мир, мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств с целью привлечения этих преступников к ответственности и защиты ни в чем не повинных граждан по всему миру. Соединенные Штаты привержены этим усилиям, в частности, в рамках программы Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP), призванной помочь нашим партнерам в сфере правоохранительной деятельности привлечь к ответственности киберпреступников и других транснациональных преступников».

В январе 2020 года по итогам расследования, проведенного Секретной службой США, в отношении Радченко и Еременко были выдвинуты обвинения по 16 пунктам, в том числе в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием компьютерных средств. В обвинительном заключении утверждается, что Радченко и Еременко взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и украли тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы с целью получения прибыли. Комиссия также подала гражданский иск в отношении Еременко и других физических и юридических лиц.

Награда объявлена в рамках программы TOCRP, которая наряду с Программой вознаграждений за информацию о торговле наркотиками позволила привлечь к ответственности более 75 транснациональных преступников с момента запуска программ в 1986 году. Госдепартамент выплатил уже более 130 миллионов долларов в качестве вознаграждений за информацию, способствовавшую поимке этих преступников.

Программами вознаграждений руководит Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности в тесной координации с Секретной службой США, Управлением по борьбе с наркотиками, Федеральным бюро расследований, Иммиграционной и таможенной службой США и другими ведомствами.

«Эти действия демонстрируют приверженность Госдепартамента поддержке усилий правоохранительных органов и межведомственного подхода к борьбе с транснациональной организованной преступностью», – подчеркнул Помпео.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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