Виктор Дробыш рассказал о тонкостях раскрутки артистов

22.07.2020, 17:53, Разное

Виктор Дробыш пояснил об особенностях раскрутки звезд. Свою подопечную певицу Наргиз композитор сравнил с Фредди Меркури.

Продюсерскому центру Виктора Дробыша в августе текущего года исполнится 16 лет. Подопечными композитора являются Стас Пьеха, Слава, Наргиз, Николай Носков и другие знаменитости. Продюсер подчеркнул, в центре создано большое количество музыки, живущей десятилетиями. По его словам, для раскрутки артиста основополагающим является хит, поскольку без него дорогая картинка, красивая пиар-история и потраченные миллионы долларов не принесут результата. В то же время, многое решают деньги, и очень важно правильно ими воспользоваться. По мнению композитора, успех начинается со студии, а далее все зависит от трудолюбия артиста.

Виктор Дробыш отметил, Наргиз является широкоформатным музыкантом, способным на эксперименты. По мнению продюсера, это свидетельствует о таланте и образованности исполнительницы. В свое время все жанры перепробовала группа «Queen», а Фредди Меркури был гениальным артистом. Отношения между певицей и продюсером основаны на взаимопонимании и уважении.