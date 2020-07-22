 

Виктор Дробыш рассказал о тонкостях раскрутки артистов

22.07.2020, 17:53, Разное

Виктор Дробыш пояснил об особенностях раскрутки звезд. Свою подопечную певицу Наргиз композитор сравнил с Фредди Меркури.
Продюсерскому центру Виктора Дробыша в августе текущего года исполнится 16 лет. Подопечными композитора являются Стас Пьеха, Слава, Наргиз, Николай Носков и другие знаменитости. Продюсер подчеркнул, в центре создано большое количество музыки, живущей десятилетиями. По его словам, для раскрутки артиста основополагающим является хит, поскольку без него дорогая картинка, красивая пиар-история и потраченные миллионы долларов не принесут результата. В то же время, многое решают деньги, и очень важно правильно ими воспользоваться. По мнению композитора, успех начинается со студии, а далее все зависит от трудолюбия артиста.

Виктор Дробыш отметил, Наргиз является широкоформатным музыкантом, способным на эксперименты. По мнению продюсера, это свидетельствует о таланте и образованности исполнительницы. В свое время все жанры перепробовала группа «Queen», а Фредди Меркури был гениальным артистом. Отношения между певицей и продюсером основаны на взаимопонимании и уважении.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Эшли Симпсон и Эван Росс обнародовали пол будущего ребенка

13.05 / Страницу Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций

12.05 / Скандалы: Медийная артподготовка

06.06 / Мнение: Черные конфедераты

08.07 / Интервью с командующим ВМС Украины контр-адмиралом Алексеем Неижпапой

13.05 / Мнение: Теперь всех расстреляют, а Зиновьева и Каменева, наверное, к Троцкому в гости пошлют

21.05 / Татьяна Навка вылечилась от коронавируса, а Дмитрий Песков пока нет

13.05 / “Он начал душить меня”: Марат Башаров впервые поднял руку на Елизавету Шевыркову во время беременности

30.06 / Школьникам из разных классов запретят общаться между собой

19.07 / Михаил Трухин вспомнил «страшные» съёмки в «Афганском изломе» во время войны в Таджикистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска