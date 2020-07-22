 

В Грузии продлили ограничения на международные авиарейсы

22.07.2020, 17:53, Новости дня

В связи с коронавирусом в Грузии до 31 августа продлили ограничение на международные регулярные авиарейсы, авиасообщение будет открыто только по трем направлениям – в Париж, Мюнхен и Ригу, сообщило Агентство гражданской авиации республики.

«В рамках предотвращения распространения коронавируса ограничение продлится с 21 июля 2020 года и будет действовать до 31 августа 2020 года», – цитирует ТАСС заявление Агентства.

Агентство отмечает, что координирование не коснется трех направлений – на них достигнуто соглашение с авиакомпаниями по выполнению авиарейсов. Авиакомпания Lufthansa со 2 августа начнет выполнять по два рейса в неделю между Мюнхеном и Тбилиси, с 8 августа будут осуществляться рейсы в Париж авиакомпанией Air France, а Air Baltic, предположительно, начнет выполнять рейсы между Ригой и Тбилиси.

В начале июля министр финансов республики Иванэ Мачавариани заявил, что Грузия в 2020 году ожидала принять до 10 млн туристов, однако из-за эпидемии коронавируса эти планы рухнули.





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