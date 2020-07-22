 

США решили пока не возобновлять выдачу виз россиянам

22.07.2020, 17:53, Новости дня

Американское посольство в Москве пока не намерено возобновлять визовые процедуры, сообщил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан.

«Оформление виз, кроме срочных случаев, все еще отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, пока мы не знаем, когда возобновится стандартный процесс оформления виз», – сообщил Салливан в видеообращении в соцсетях, передает РИА «Новости».

В июне президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз в США. Как уточнила пресс-служба Белого дома, речь идет о рабочих визах H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J, кроме того, до 31 декабря 2020 года не будут предоставляться новые грин-карты.





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