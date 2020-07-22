«Не уйду»

22.07.2020, 17:50, Разное

Врио главы Хабаровского края Дегтярев — о призывах протестующих уехать.

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не уедет в Москву, хотя этого требуют митингующие, выступающие в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Трансляцию Дегтярев вел в инстаграме.

«Те, кто кричат "Дегтярев, уходи" <…> не уйду. Потому что работать надо, понимаете?

Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит высотой метр. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — сказал он (цитата по РБК).

Дегтярев сказал, что считает «справедливым гневом» митинги хабаровчан в поддержку Фургала. Врио губернатора заявил, что уедет и покинет пост, если экс-главу края оправдают в суде.

Накануне Дегтярев пообещал выйти к протестующим позже, заявив, что пока «не время». «Я с удовольствием выйду, если честно, и не раз к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи очередные», — сказал он.

Дегтярева назначили врио губернатора 20 июля, Фургала же, арестованного по делу об организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах, сняли с должности. Местные жители кандидатуру Дегтярева не одобряют: в его инстаграме появилось множество комментариев о том, что ему «в Хабаровском крае не рады», а двое депутатов ЛДПР заявили о выходе из партии из-за его назначения.

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Валдимир Жириновский заявил, что Фургал до ареста планировал уйти в отставку по собственному желанию. «Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию <…>. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил», — сказал он (цитата по ТАСС).