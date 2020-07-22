В Ленобласти открылся новый футбольный стадион

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22.07.2020, 17:48, Новости дня

В поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти открылся новый футбольный стадион, участие в торжественной церемонии принял губернатор региона Александр Дрозденко.

«В последние годы Ленинградская область активно совершенствует спортивную инфраструктуру. Мы строим новые стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. В Дубровке все меняется в лучшую сторону благодаря тому, что местная власть активно участвует в областных программах. Наша задача, чтобы каждое городское и сельское поселение имело свой стадион, ФОК и лыжную базу», – приводит слова Дрозденко на открытии стадиона сайт комитета по физкультуре и спорту Ленобласти.

Строительство стадиона площадью 14 тыс. кв. метров с трибунами, рассчитанными более чем на 300 человек, завершилось в конце 2019 года. Проект, соответствующий требованиям Международной федерации футбола (FIFA), предусматривает специальное покрытие поля искусственной травой, беговые дорожки и модульные здания с раздевалками и душевыми для спортсменов.

Стоимость объекта составила более 80 млн рублей. Средства на новый спортивный объект в Дубровке были выделены в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».





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