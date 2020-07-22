Госдума приняла закон об ответственности за вейпы и кальяны

22.07.2020, 17:48, Новости дня

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.

«(Закон) позволит работать на опережение, не давая возможности продавцам подобной продукции найти лазейки в законодательстве. При этом очень важно учесть медицинскую составляющую и оставить в продаже никотиновые смеси для людей, которые бросают курить и, например, продавать их по рецепту. Да, споров и обсуждений вокруг законопроекта много… сейчас важно этот документ принять максимально оперативно, а спорные вопросы в дальнейшем обсуждать и приходить к решению», – передает РИА «Новости» слова члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича.

Уточняется, что на электронные сигареты, вейпы и кальяны будет распространяться административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних, нарушение запрета их использования и распространение в теле- и видеофильмах, в театральных представлениях.

Кроме того, законодательно теперь будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан теперь будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму ко второму чтению поступили поправки, предлагающие увеличить штрафы за продажу снюса, насвая, а также продажу табачных изделий несовершеннолетним.

Напомним, в конце мая в РФ предложили запретить продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Таким образом, положения о запрете на продажу любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также о полном запрете продажи съедобной никотинсодержащей продукции могли войти в качестве поправок в законопроект о распространении антитабачного закона на никотинсодержащую продукцию.

Более того, 14 апреля Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа.



