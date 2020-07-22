Мнение: Интернет и больные люди

22.07.2020, 17:46, Разное

Продолжаю не привыкать к тому, сколько ж больных людей-то в Сети. И как бы я сам это когда-то прошел, да и то – болел в легкой форме, когда мы тут в местной томской помойке имени одного глупого мальчика, что попутал демократию и свои понты – действительно лаялись и обзывались.

Но, когда ко мне в комментарии приходят люди, которые на полном серьезе тут же начинают хамить, хотя я очень хорошо знаю, что все мои материалы имеют источники – я одного понять не могу, чучелка, ну, ты, правда, думаешь – что я буду диспуты разводить?

Более того, когда если в первом комментарии меня еще худо бедно учат жить, правда, я не просил, а во втором уже начинают оскорблять – это ж каким надо быть гением, чтобы понять, что будет дальше?

Если москвичей испортил квартирный вопрос, то землян в целом, у кого есть доступ в Интернет – безнаказанность. Надо все-таки вводить это дело по паспортам, чтобы потом можно было бить по роже. Ведь, объективно, я мало встречаю, кроме совсем уж отмороженных, тех, кто ведет себя по хамски так в публичном месте, как это происходит в Сети.

Впрочем, это так, записки на полях и брюзжанние усталого ютубера. Знаю, коммунизма не будет.

Счастья вам.