Впервые за долгое время: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер замечены на Ибице

22.07.2020, 17:45, Разное

Всего несколько дней назад папарацци фотографировали Алисию Викандер во время отдыха на Ибице, а западные СМИ отмечали, что компанию актрисе составляют друзья, но не ее супруг Майкл Фассбендер. Что не удивительно – пара редко появляется вместе на публике и старается не демонстрировать свои чувства при фотографах. Однако сделать редкие снимки совместного отдыха Майкла и Алисии репортерам все же удалось: вчера актер вместе с женой отправился на прогулку на авто.

Проехаться по острову Алисия и Майкл решили не одни, а в компании все тех же друзей, и для этого арендовали микроавтобус. Актер помог всем забраться в машину и загрузить такие “важные” атрибуты поездки, как водный пистолет. Викандер же в это время сидела в машине и ждала отправления. Судя по улыбкам на лицах обоих, они пребывали в отличном настроении.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Напомним, впервые о романе ирландской звезды кино Майкла Фассбендера и шведской актрисы Алисии Викандер заговорили в декабре 2014 года. Актеры познакомились на съемочной площадке картины “Свет в океане”, вошедшей в программу 73-го Венецианского кинофестиваля, после чего начали проводить вместе подозрительно много времени. Спустя 9 месяцев после начала отношений пара распалась, но ненадолго: воссоединившись зимой 2016-го, влюбленные посетили церемонию вручения премии “Оскар”, где впервые публично поцеловались.

Я познакомился с Алисией на вечеринке в рамках кинофестиваля в Торонто. До встречи с ней я думал, что умею танцевать, но когда она начала двигаться, понял, что по сравнению с Алисией обе мои ноги – левые. Химия между нами возникла сразу,

– рассказывал Фассбендер в интервью Access Hollywood.

Алисия Викандер

Свадьба Майкла и Алисии состоялась осенью 2017 года на все той же Ибице в частном поместье. Место было оцеплено и тщательно охранялось, чтобы знаменитости могли отпраздновать это важное событие без лишнего внимания.