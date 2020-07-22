Мошенники на марше: секта “Призыва-нет” запугивает россиян службой в армии

22.07.2020, 17:43, Разное

Обнаружить мошеннические конторы на просторах отечественного сегмента глобальной паунтины не сложно: достаточно вбить в поисковой системе слово “призыв”. Перед пытливым пользователем предстанет масса рекламы подобных фирм – глаза разбегаются. На страницах мошенников – фейковые рассказы “счастливых” обладателей военных билетов.

Без особого труда в Сети можно найти и откровения председателя коллегии адвокатов “Призывник” Аркадия Чаплыгина, который, как пишет “Комсомольская правда”, пару раз в год стабильно зарабатывают на нежелающих служить в армии. Юрист пишет, что в 90-е годы работал в Санкт-Петербурге. В Северной столице он регулярно защищал отца одной хорошо известной ведущей.

“В 1996 году Анатолий Собчак создал и возглавил Балтийскую коллегию адвокатов, которая до самой смерти защищала его в судах от обвинений во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями”, – отмечает “КП”.

После этого взялись за местных призывников. Благо, конкурентов у партнеров тогда не было, поэтому вскоре филиалы были открыты чуть ли не во всех регионах страны.

Эстафету перехватила дочь бывшего питерского мэра Ксения. Связей с бывшими друзьями отца теледива, видимо, не растеряла. В 2018 году светская львица была кандидатом на президентских выборах и в числе прочего обещала отменить призыв в армию. Спустя два года тема армейской службы по-прежнему в фокусе внимания Ксения, иначе чем еще объяснить публикации в ее соцсетях страшилок о призыве. Создается впечатление, что таким образом популярные ведущая с сотнями тысяч подписчиков обеспечивает поток клиентов в вышеупомянутые конторы.

Впрочем, сейчас на конкурентной поляне уже не так свободно, как в 90-е и начале “нулевых” Ушлых дельцов у нас в стране всегда было хоть отбавляй, а тут такой фонт изобилия – стабильный заработок два раза в год, поэтому со временем в стране открылись десятки подобных контор, которые затем начали продавать свою франшизу.

К примеру, такую услугу предлагается всем желающим и на главном сайте “Призыва-нет”. “Получи отлаженный бизнес и подробные инструкции. Мы все разжевали и описали, что нужно делать в первый день, неделю, месяц и год. Мы пахали как лошади, чтобы передать бесценные знания, накопленные годами”, – говорится на ресурсе.

Итак, курс начинающего мошенника. Получил франшизу, снял простенький офис, понабрал психологов, которые сумеют “обработать” клиента как следует – дело в шляпе, “бабло” течет рекой, можно благополучно существовать еще несколько месяцев. До нового призыва. Единственная проблема – квалифицированных врачей с опытом работы в военкоматах, как рассказывает реклама таких контор, в офисах аферистов не наблюдается. Но и это не проблема – повесить солидный бейдж и придумать врачебный бэкграунд можно хоть черту лысому, если он обещает не окрепшему разумом молодому призывнику гарантированно “откосить” от “страшной” армии.

Как отмечает “КП”, для освобождения от службы призывнику предлагают подписать договор с неким ООО “Медицинско-правовая компания”. Стоимость соглашения – 23 тысячи рублей. Дальше – больше. Позже выясняется, что общая стоимость услуг – 79 тысяч, и это без повестки. С ней задача усложняется, аппетиты юристов – тоже. Итак, если призывник уже держит в руках повестку, то “откосить” получится за 99 тысяч рублей, а если клиент все же отправится отдавать долг родине, то деньги вернут сообщают журналисты. А если нет? Думается, что судиться с такими дельцами – себе дороже.

Многое “Призыва-нет” говорят отклики, оставленные родителями призывников. “После общения с психологом дают подписать соглашение, ничего не объясняя и бумажку, приложение к соглашению, якобы инструкцию. Потом прибегает г. Чаплыгин, пару минут невнятно рассказывает об ужасах работы военкоматов и, о чудо: вы должны его конторе почти 50 000. В итоге я заплатила за ребенка 115 000 рублей. Не получили взамен ничего, кроме бесполезных дорогостоящих обследований и липовой справки от доктора, который с ними сотрудничает. В военкомате эту справку не приняли. Деньги г. Чаплыгин возвращать отказывается”, – приводит “КП” комментарий пользовательницы Елены Максимовой.

Другой “счастливчик” – парень по имени Вадим – рассказал журналистам, что получил от конторы множество советов, но уже два года с него требуют деньги. Обращение в такую фирму сыграло с молодым человеком злую шутку: теперь он не может устроиться даже охранником. Парень в ужасе: неужели так жить ему придется вплоть до 27 лет?!

Более того, по данным “Комсомольской правды”, личные данные, которые получают в “Призыва-нет”, позже оказываются в открытом доступе. Это и паспортные данные, и домашние адреса, номера банковских карт. Вся жизнь человека – как на ладони. Стоит ли говорить, что с таким набором персональных данных мошенникам не составит труда повесить на жертву огромный кредит.

“Архивы на 60 ГБ нашли блогеры на страницах Pastebin. Там просто гора персональных данных призывников, которые обращались в “Призыва-нет” с 2015 по 2020 год. Там же оказался список на почти 400 менеджеров “Призыва-нет” с их данными”, – сообщают журналисты.

По словам собеседника издания Николая, проработавшим оперативником в Москве более 20 лет, подобные юридические конторы втягивают запуганных призывников в свои сети и смело выкачивают из них деньги до 27 лет. Указанная ранее цифра в 99 тысяч, скорее всего, плата за один год, подчеркивает он. В дальнейшем плата может вырасти. Немногие из семей располагают такой суммой, поэтому аферисты фактически вынуждают людей еще и навешивать на себя кредитное ярмо.

Да и вообще, в реальности “Призыва-нет” отмазывает двух призывников из 10, считает Николай. “Остальных могут мурыжить отсрочками, которых добиваются через суд. Но проходит время и все эти 8 человек идут служить в армию”, – констатирует он.

Николай предупреждает, что пока вопрос с армией не решен, молодой человек не может устроиться на работу, получить загранпаспорт. А если медики в военкомате выяснят, что выдуманные болезни липовые, то дадут призывнику категорию полной негодности, с которой такой “откосивший” даже охранником не сможет устроиться, ведь приняв такого сотрудника на работу, компании придется признать, что заболевание он получил в ходе трудовой деятельности – а это компенсации лечения и прочие хлопоты. Получается, что человек ломает себе жизнь на самом старте.

“Везде сейчас даже государственные предприятия стали считать деньги и приглашают на вакансии ребят, которые только демобилизовались из армии, а значит абсолютно здоровы”, – напомнил Николай.

Он посоветовал призывникам не связываться с подобными конторами – себе дороже. Если действительно есть проблемы со здоровьем, нужно сразу говорить о них на медкомиссии. Желающих служить сейчас достаточно, проблем с набором нет, и если серьезный диагноз подтвердится, призывника в армию не возьмут. Да и вообще, любой обман рано или поздно вскроется, и вместо года службы можно получить два года тюрьмы. Стоит ли оно того?