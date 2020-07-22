Безработица и урезание зарплат вгоняют США в глубокий экономический кризис

22.07.2020, 17:42, Новости дня

После исторического подъёма экономика США внезапно обрушилась в крупнейший кризис со времён Второй мировой войны, отмечает немецкий телеканал N-TV. Скрытый кризис в сфере труда ужасает аналитиков: за несколько месяцев эпидемии коронавируса работы лишились миллионы американцев. Более того, многие столкнулись с сокращением зарплат. Всё это приводит к снижению потребления, а в итоге экономика не может восстановиться.



Reuters

«Скрытый кризис на рынке труда в США ужаснул аналитиков», — пишет в своей статье корреспондент немецкого телеканала N-TV Роланд Петерс. Прямо из «исторического подъёма» США «резко рухнули в крупнейший экономический кризис со Второй мировой войны», причём статистика, не касающаяся числа безработных напрямую, показывает, что на самом деле всё ещё хуже, чем опасались эксперты, отмечает журналист.

Произнося речь в конгрессе в США, Дональд Трамп был полон уверенности в себе, напоминает корреспондент N-TV. В своём обращении к нации он щеголял рекордными показателями и хвастался ими: «Наша экономика — лучшая, какая у нас когда-либо была. Доходы растут, бедность уменьшается». В начале года у США за плечами были 11 лет непрерывного экономического роста. И в первую очередь Трамп подчеркнул, насколько хороша сейчас ситуация для работников.

Примерно полгода спустя многие из них снова лишились своих мест. Уже на протяжении почти четырёх месяцев в стране каждую неделю подают документы на пособие по безработице более миллиона американцев. Коронавирусный кризис въедается в промышленность и подтачивает другие экономические основы государства, подчёркивает немецкий телеканал.

Более двух третей — 70% — экономики США зависимы от потребления. Из-за того, что сеть социального страхования в США сплетена намного грубее, чем в Европе, потеря работы оказывает там более серьёзный эффект на экономику и ускоряет темпы спада для примерно 330 миллионов жителей страны.

Однако кризис не останавливается даже перед теми, кто сумел сохранить работу. По меньшей мере 4 миллионов американцев до начала июля столкнулись с урезанием зарплат. Не менее 6 миллионов людей, получающих почасовую оплату, вынуждены работать меньше, — об этом свидетельствует статистика министерства труда. По данным аналитических центров, таких, как Moody Analytics, среди трудоспособного населения пострадало ещё больше людей — в общей сложности 20 млн.

По информации Университета Чикаго, меньше средств стали получать, в первую очередь, работники умственного труда, так называемые «белые воротнички». Именно на них приходится три четверти всех сокращений заработной платы от 5 до 50%, в среднем они стали получать на 10% меньше. К наиболее известным работодателям, которые пошли на такие меры, относятся, среди прочих, General Motors, Tesla и Major League Baseball. Так, Tesla с середины апреля по конец июня сократила зарплаты на 10-30%. О дальнейших планах пока ничего неизвестно. «Таким образом, к безработице в США прибавляется тяжёлый кризис доходов, — подчёркивает N-TV. — Всем, кого он касается, не хватает денег в кошельке, а экономика в итоге не может восстановиться».

По мнению экспертов, это говорит о глубокой рецессии, потому что в кризисные времена этот пласт трудоустроенных граждан обычно несёт финансовые убытки последним. Кроме того, широкомасштабные сокращения зарплаты крайне необычны и могут превратиться в проблему для экономики в долгосрочной перспективе. В прежние кризисы компании предпочитали увольнять своих сотрудников, чтобы не подрывать рабочую мораль в коллективе, — такой эффект имеет научное подтверждение, отмечается в статье.

Между тем, в последние годы ситуация в США выглядела совершенно иначе. После четырёх лет экономического подъёма порой даже не самый образованный работник мог порадоваться небольшой прибавке к жалованью. У Трампа были сильные аргументы за его переизбрание в ноябре.

Однако потом разразилась пандемия коронавируса. На протяжении месяцев Трамп пытается снова оживить американскую экономику, вопреки смертельным рискам на фоне вирусной инфекции. То же пытаются делать и многие штаты. Отчасти это даже удалось, но за это приходится платить высокую цену, пишет корреспондент немецкого телеканала.

Эксперты видят в преждевременном открытии экономики одну из главных, если не главную причину по-прежнему высоких показателей смертности и заражаемости в стране. Статистика остаётся катастрофической, отмечает N-TV. В начале июля безработными оказались, по меньшей мере, на 12 миллионов американцев больше, чем в феврале.

Данные по безработице в США сейчас хуже, чем в самые тяжёлые времена Великой рецессии, вызванной банковским крахом 2008 года. Риск получать меньше денег за свою работу сейчас вдвое выше, чем был тогда.

Перспективы на ближайшие месяцы в стране тоже мрачные, уверяет корреспондент телеканала. Тот, кто зарабатывает мало или не зарабатывает ничего, не может больше ничего покупать. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, в июле и августе потребление будет находиться в состоянии застоя. Как показали результаты опроса, менее половины американцев верят в то, что в ближайшие полгода они смогут найти новую работу, если потеряют нынешнюю. И даже если кто-то столкнулся с сокращением зарплаты, это не гарантирует ему сохранения рабочего места в случае, если кризис будет продолжаться.

До сих пор правительство США поддерживало безработных и компании дополнительными выплатами, чтобы сохранить потребление на прежнем уровне. Однако соответствующие меры для граждан заканчиваются в конце месяца. Республиканцы в конгрессе уже дали понять, что не стремятся к продлению государственной поддержки. В основном, они аргументируют это тем, что в противном случае люди могут привыкнуть, что им не нужно работать, заключает корреспондент немецкого телеканала N-TV.