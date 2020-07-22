Кыргызстанцы хотят наказывать соотечественниц, если те встречаются с иностранцами

22.07.2020, 17:43, Разное

В соцсетях появилось новое видео, в котором группа кыргызстанцев, живущих в Москве, призывает наказывать соотечественниц, если те встречаются с иностранцами. Сотрудники представительства МВД Кыргызстана в России начали проверять видео и звучащие в нем призывы к насильственным действиям. Но в прошлые разы такие проверки ни к чему не привели.

На видео около двадцати неизвестных молодых людей обращаются к мигрантам, которые находятся в России на заработках. По их словам, они хотят привлечь внимание к “острой” проблеме:

“Наши парни не могут смотреть спокойно на поведение кыргызских девушек в Москве, которые встречаются с мужчинами другой национальности”, — заявляют они и раздают указания. Говорят, что нужно поведение подобных девушек записывать на видео и делиться ими в группе в мессенджере:

“Если увидите кыргызскую девушку с каким-нибудь иностранцем, сразу предупредите ее. После двух предупреждений ее накажем жестко. Может, так они поймут, — говорит человек в видео. — Кыргызские девушки с этими развлекаются в ночных клубах и вот так кормят свои семьи!”

Ролики с угрозами кыргызским девушкам, которые встречаются с иностранцами, появляются в Сети последние несколько лет. Нередко молодые мужчины, которые называют себя “патриотами”, издеваются над девушками, которых считают “развратными”: раздевают их, бьют, пинают ногами, бывали и случаи изнасилования. Одна из девушек, после издевательств и того, как видео с ней было выложено в соцсети, не прожила и недели – покончила жизнь самоубийством.

Как правило, мужчин за подобные угрозы и издевательства не наказывают. Единственный случай, когда полиция вмешалась в дело, случился несколько лет назад в Москве: был задержан 28-летний гражданин Кыргызстана и в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В этот раз внимание на видео также обратили в представительстве МВД Кыргызстана в России: по нему уже начата проверка. Милиционеры намерены встретится с представителями кыргызской диаспоры и объяснить, что подобные заявления противозаконны. В соцсетях тем временем призывают найти авторов ролика и наказать их за призывы к насильственным действиям.

В этом году аналогичные националистические движения уже сорвали выставку современного искусства в Бишкеке: участникам движения она показалась “чрезмерно откровенной”. 8 марта в Бишкеке участники того же движения разогнали мирный марш за права женщин: местные силовики тогда арестовали именно женщин, которые принимали участие в акции, но ни одного нападавшего.