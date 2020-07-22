Как кошки и собаки «читают» человеческие мысли

22.07.2020, 17:41, Разное

Паранормальные способности свойственны не только людям, но и животным. Причем последним – даже в большей степени. В этом уверены многие владельцы домашних питомцев, об уникальности которых они готовы говорить часами. Понятно, что каждый считает своего Дружка или Мурзика способным «угадывать мысли», чувствовать на расстоянии, даже «брать боль на себя». В Великобритании и Соединенных Штатах Америки был проведен выборочный опрос людей, содержащих домашних животных. Почти половина владельцев собак и треть владельцев кошек уверяют, что их четвероногие друзья понимают их без слов и отвечают им мысленно. Об этом же говорят и многие дрессировщики лошадей, уверенные в телепатической связи со своими гнедыми и вороными. Но имеет ли это под собой хоть какую-то научную основу?

Недавно фермер из Новой Зеландии рассказал в соцсетях о том, как его старый пес-домосед ни с того ни с сего вдруг убежал из дома и отсутствовал целый день. Вернулся поздно вечером весь измученный. Позже выяснилось, что он побежал к тому месту, где в лесу в сухих ветвях застряла соседская собака. Пес сбегал за хозяином пострадавшей, привел его к месту трагедии и даже помогал освобождать. Как он почувствовал, что с «соседкой» случилась беда, остается загадкой.

Известна также история о человеке, который решил усыпить свою старую дряхлую собаку. Лишь только он принял такое решение, пес внезапно исчез из дома. Вернулся он как раз в тот момент, когда хозяин начал жалеть о своем намерении, навсегда отказавшись от принятого решения. Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Павел Балабан уверен, что дело не в каких-то сверхъестественных способностях, а лишь в развитом обонянии животных, их внимательности, умении чувствовать настроение хозяина, улавливать те или иные его эмоции, перемену настроения. Журналист, автор «Лошадиной энциклопедии» Александр Невзоров вообще не верит в какие-то телепатические свойства домашних животных. По его мнению, все дело в дрессировке, то есть, выработке условных рефлексов. Правда, это в большей степени касается лошадей.

Нейрологи Будапештского университета установили, что восприятие и обработка услышанного голоса у собак происходит так же, как у людей, по аналогичной схеме. Так, тринадцати собакам дали послушать записанный голос дрессировщицы, но с разными интонациями и разным набором слов – от четкой фразы до случайных союзов и междометий. Выяснилось, что левое полушарие собачьего мозга, отвечающее за понимание слов, активизировалось только в момент произнесения осмысленной речи. Правая область мозга активизировалась только при наличии одобрительной интонации, причем независимо от смысла в произнесенных звуках.

Старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Анна Шубкина поясняет, что при взаимодействии с человеком собака задействует все органы чувств, в их числе мимика играет одну из основных ролей. Все дело в том, что собаки при общении между собой часто пользуются мимикой, говорит антрополог Университета штата Пенсильвания Пэт Шимпан. Эта способность досталась им от предков – одомашненных волков. В процессе длительного взаимодействия между человеком и собакой возникла эмпатия, то есть умение понимать, как чувствует себя другое существо, в чем оно нуждается. Для собак эмпатия очень важна, так как благодаря ей в психике животного уравновешивается агрессия, происходит синхронизация (взаимная подстройка). Это и позволяет животному чувствовать человека. Профессор психологии Университета Британской Колумбии (Канада) Стенли Корен проводил тесты на умственные способности собак. Выяснилось, что они обладают интеллектом двухлетнего ребенка, при этом они невероятно преданы хозяевам.

Как заявил нейробиолог Университета Эмори (США) Грегори Бернс, кора головного мозга у собак развита намного лучше, чем у кошек, львов или гиен. Например, золотистый ретривер имеет порядка 530 миллионов нейронов, относящихся к коре головного мозга. Это вдвое превосходит количество нейронов в головном мозге бурого медведя, хотя объем мозга последнего в три раза больше мозга собаки. Когда-то это здорово помогало собакам охотиться, а сейчас – «общаться» с людьми, понимать почти две сотни слов, следить за мимикой человека.

А вот кошки скорее поймут человека по взгляду. Ученые Будапештского университета провели эксперимент с участием более сорока кошек. Две трети из них смогли по глазам человека понять, где он спрятал еду, хотя пересечение взглядов было мимолетным. До этого исследования считалось, что «читать по глазам» могут только собаки.