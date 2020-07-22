На Марсе обнаружены руины

22.07.2020, 17:39, Разное

Виртуальный археолог Джин Уорд обнаружил на фотоснимках поверхности Марса в месте Мелас Менса (Melas Mensa) древние руины, которые состоят из мегалитических блоков.

По мнению исследователя, вся эта конструкция имеет размеры 40 метров в длину и 20 в ширину. Очень похоже, что в ней имеются отверстия – вход или окна.

Остальные сооружения, обнаруженные на Марсе в Нили-Фоссе, очень похожи по структуре на руины в Мелас Менса. На них также можно разглядеть отверстия. Рядом с одной из построек видна пирамидальная структура, вокруг которой разбросаны мегалитические блоки, а также рядом виднеется артефакт дискообразной формы.

Обнаруженные Уордом структуры могут представлять собой убедительные доказательства того, что на Марсе некогда была жизнь. Обнаруженные постройки выглядят так, будто они пережили в древности какую-то серьезную катастрофу. Уфолог не исключает, что это могло быть следствием применения ядерного оружия на планете, уничтожившего марсианскую цивилизацию. Однако, некоторые исследователи считают, что марсиане до сих пор живы и ушли вглубь планеты — в построенные подземные города.