 

«Альтернатива для Германии» подала жалобу на Меркель в Конституционный суд

22.07.2020, 17:30, Новости дня

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» подала жалобы в Конституционный суд страны на канцлера Ангелу Меркель в связи с ее реакцией на голосование в парламенте Тюрингии, говорится в пресс-релизе партии.

Решение подать жалобу приняло федеральное правление партии, при этом члены партии Тино Крупалла и Йорг Мойтен запрашивают рассмотрение жалобы на канцлера и правительство в ускоренном порядке. Они требуют «немедленно устранить нарушения права со стороны правительства и канцлера», передает РИА «Новости».

Претензии касаются заявлений Меркель на пресс-конференции 6 февраля 2020 года в государственном турне по Африке о том, что результаты выборов премьера Тюрингии должны быть пересмотрены. Глава региона тогда был избран с участием фракции АдГ, что вызвало скандал в стране и перевыборы.

АдГ тогда поддержала депутатов партии Меркель Христианско-демократический союз, из-за чего председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр собралась подавать в отставку.

«Тот, кто в качестве главы правительства во время официального государственного визита использует международную сцену, чтобы делегитимировать результат демократических выборов и выступает с запретом коалиции, тот злоупотребляет своим должностным положением и нарушает Основной закон и гарантированные им равные возможности для партий», – сообщил Мойтен.

Он призвал Конституционный суд «зафиксировать нарушающие право действия федерального канцлера», а Крупалла добавил, что правительство распространяет этот «призыв к бойкоту» со стороны партии на официальном сайте.

В Германии отставку премьера Тюрингии из-за того, что за него проголосовали депутаты ландтага от партии «Альтернатива для Германии», назвали самым настоящим «идиотизмом».

Напомним, Томас Кеммерих из СвДП 5 февраля был избран премьером Тюрингии при поддержке депутатов «Альтернативы для Германии», но уже на следующий день сложил свои полномочия, так как канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала его избрание с поддержкой правых популистов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации в Тюрингии.





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