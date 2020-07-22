Шесть неправильных, но почти официальных рекомендаций для борьбы с ожирением

22.07.2020, 17:18, Разное



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Мифы о здоровье появляются не только «в народе». Их источниками могут быть научно-популярные интернет-публикации, некачественные исследования и даже устаревшие разделы официальных руководств. Рассмотрим некоторые сомнительные рекомендации и утверждения, касающиеся похудения.

Похудения можно достичь небольшими изменениями в образе жизни. Существует мнение, что если регулярно понемногу упражняться (пройти лишние 200 метров) и слегка корректировать рацион (не съесть пару лишних картофельных чипсов), то в сумме это окажет внушительное действие на вес. Такие идеи возникли благодаря старым теоретическим исследованиям.

Увы, на практике оказалось, что «сложение» эффектов малых изменений происходит с большими потерями, которые делают их бессмысленными. Организм успешно противостоит ему, стараясь сохранить прежний вес. Чтобы справиться с ним, требуется более интенсивная программа.

Язык тоже может худеть. И это помогает избавиться от апноэ во сне

Ученые выяснили, что уменьшение количества жира именно в языке дает наиболее выразительное облегчение при обструктивном апноэ во сне. Для похудения языка не требуется специальных мероприятий: он теряет жир, когда человек худеет в целом.

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Необходимо ставить реалистические цели. То есть, если перед похудением сказать себе «я сброшу 2 килограмма за 2 недели», это должно сработать лучше, чем «я избавлюсь от тяжелого ожирения за месяц». В целом это звучит резонно, поскольку недостигнутая цель может обескуражить.

Однако исследования показывают, что это как минимум далеко не всегда так: связь между уровнем амбициозности плана похудения и достигнутыми результатами не обнаружена. Некоторые исследования даже утверждают, что чем радикальнее цели в борьбе с весом, тем лучше показатели.

Быстрая потеря веса приводит плохим долгосрочным результатам. Это подразумевает, что у медленного или умеренного похудения более стойкие результаты.

Такое предубеждение по поводу резкого похудения возникло давно, когда появились низкокалорийные диеты с крайне малой питательной ценностью. С тех пор диеты сильно изменились, но рекомендация худеть медленно сохранилась надолго. Исследования же показывают, что больший вес перед началом похудения и большая потеря массы тела связаны с лучшими показателями в долгосрочной перспективе.

Физкультура в школе помогает снизить риск ожирения у детей. По всей видимости, это не так. Во всяком случае, анализ от Кокрейновского содружества не подтверждает это. Возможно, изменения программы или организации уроков физического воспитания смогут изменить ситуацию.

Половой акт – полноценная замена другим формам физической активности. Известно утверждение, что сексуальная активность помогает сжечь от 100 до 300 килокалорий каждому задействованному человеку за один раз. Но реальные рассчеты показывают, что для таких потерь энергии длительность полового акта должна быть около часа. Средняя продолжительность полового акта – 6 минут, человек 30-40 лет сжигает за это время около 20 калорий – на 14 больше, чем при просмотре телевизора.

Перекусы – одна из причин появления лишнего веса. Об этом говорят некоторые эпидемиологические исследования, то есть уровень доказательств низок. Рандомизированное исследование, в котором сравнивали группу людей, любящих перекусы, с контрольной группой, не подтвердило это.

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