 

Минздрав отреагировал на первый в РФ случай повторного заражения коронавирусом

22.07.2020, 17:16, Новости дня

Повторное заболевание коронавирусом может происходить из-за особенностей иммунной системы каждого человека, сообщил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Повторное заражение – явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», – цитирует Чуланова ТАСС.

Он объяснил, что разработка вакцин проводится так, чтобы формировался стойкий и продолжительный иммунитет. «Поэтому мы ожидаем, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом», – добавил эксперт.

В среду медики выявили во Владимирской области первый в РФ случай повторного заболевания коронавирусом.

Ранее ученые заявили, что инфицированные новым коронавирусом после выздоровления имеют высокий риск повторно заразиться, так как у многих протестированных в Китае лиц из группы повышенного риска не оказалось соответствующих антител.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Степанов назвал причины резкого роста заболеваемости COVID-19 в Украине

27.05 / France Info – «русский Левша» создаёт миниатюрные маски для насекомых

11.05 / Сивохо заявил, что его “команда” возложила цветы на 9 Мая в оккупированном Донецке

05.06 / В Кремле оценили последствия коронавируса для экономики и граждан России

16.07 / Военные США решили не изобретать автомат Калашникова заново

21.06 / Полиция Кировоградской области сообщила о ранении своего сотрудника

04.06 / В Новосибирской области ежедневно более 100 новых случаев коронавируса

26.06 / Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков

28.06 / Известная киргизская певица попала в ДТП и находится в коме

11.06 / Иран готов отправить в Париж черные ящики со сбитого “Боинга”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска