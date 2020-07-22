 

Байден заявил, что выбирает кандидата в вице-президенты из четырех чернокожих женщин

22.07.2020, 17:10, Новости дня

Четыре чернокожие женщины рассматриваются как вероятные кандидаты в вице-президенты США от Демократической партии. Об этом 20 июля в эфире MSNBC сказал бывший вице-президент страны Джо Байден, который собирается баллотироваться на пост главы Белого дома.

Политик заявил, что получает подробные аналитические отчеты по всем возможным кандидатам.

“Проведу полную проверку всех кандидатов, собираюсь сузить список – и тогда посмотрим. Позже я проведу личные беседы с каждым из оставшихся кандидатов и приму решение”, – отметил Байден.

Он отказался называть фамилии тех, кому может предложить баллотироваться вместе. Телеканал CNN считает, что речь идет о ком-то из пяти претендентов: сенаторе Камале Харрис, членах Палаты представителей Вел Демингс и Карен Басс, мэре Атланты Кейше Лэнс Боттомс и бывшем советнике президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

В апреле Байден допускал, что предложит стать кандидатом в вице-президенты супруге Обамы Мишель.

Выборы президента США намечены на ноябрь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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