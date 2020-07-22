Москва решила обратиться в международные организации из-за нападения на журналистов в США

22.07.2020, 17:08, Новости дня

Россия обратится в международные организации в связи с нападением в США на съемочную группу Первого канала, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова указала, что «это не первый случай непропорционального силового воздействия полиции США на российских журналистов», передает ТАСС.

«Вынуждены вновь обратиться в связи с данной ситуацией в международные организации, призванные защищать права и свободы журналистов», – сказала она.

Дипломат подчеркнула, что намеренные агрессивные действия американских силовых структур в отношении представителей СМИ недопустимы.

Захарова призвала компетентные органы США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами, передает РИА «Новости».

Напомним, американские полицейские атаковали российских журналистов, освещающих протесты в Портленде: оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, повалили на землю, отобрали камеру и разбили ее об асфальт; его коллега Юлия Ольховская снимала эту же сцену на телефон, полицейский, напав сзади, отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.