Заложница рассказала о поведении луцкого террориста в захваченном автобусе

22.07.2020, 17:08, Новости дня

Бывшая заложница луцкого террориста, который накануне удерживал людей в захваченном автобусе, заявила, что он не собирался убивать людей.

По ее словам, террорист был очень хорошо подготовлен, имел с собой абсолютно все, что ему могло понадобиться, информирует портал «Под прицелом».

«Он имел в своем портфеле бутылку коньяка, нож, ножницы и даже сердечные капли. Всех нас, заложников, он рассадил по одному под окнами. Сам же террорист ходил по автобусу с автоматом в руках, но на людей его наставлял», – сообщила она.

По ее словам, террорист говорил пассажирам, что не будет их убивать, а только ждет выполнения его требований.

«Он даже нам не угрожал», – отметила бывшая заложница.

Она рассказала, что когда одной женщине в автобусе стало плохо, террорист дал ей капли – и ей стало лучше.

«Единственный, кого он приковал наручниками, это водитель, потому что террорист боялся, чтобы тот не нажал на газ и не стал ехать. Он постоянно «поздравлял» всех с каким-то «днем антисистемы» и постоянно повторял, что когда Зеленский запишет видео, которое требовал террорист, то он отпустит трех человек, а когда то же видео попадет в интернет, то он уже отпустит всех заложников, а сам сдастся», – сообщила она.

Террорист также пообещал водителю не ломать ему дверь, так как тому еще нужно будет зарабатывать и ездить на автобусе, а окна ему поменяют.

«После этого террорист сдался, а мы все вышли из автобуса», – рассказала заложница.

Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.