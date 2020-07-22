 

Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

22.07.2020, 17:01, Новости дня

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. В министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские военные за ночь нарушили режим семь раз. Министерство обороны Азербайджана утверждает, что армянская армия нарушила режим за сутки 38 раз.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции у шести населённых пунктов, — написала в фейсбуке пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. Минобороны Азербайджана заявляет об обстрелах как в районе границы, где начался конфликт 12 июля, так и в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, вечером во вторник армянская армия заявила о боестолкновении спецназов двух стран.

Бои на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Это крупнейший кризис между двумя странами с момента боёв в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. При этом большая часть обстрелов происходит в сотнях километров от непризнанной республики.

  • Радио «Свобода»

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