 

Полиция Чикаго: 14 человек пострадали в ходе стрельбы у похоронного бюро

22.07.2020, 17:01, Новости дня

В южной части Чикаго во вторник вечером произошла стрельба у похоронного бюро, в результате чего пострадали 14 человек, сообщает чикагская полиция.

Как рассказал журналистам первый заместитель начальника полиции Чикаго Эрик Картер, по улице на большой скорости проехал черный спортивный внедорожник, из которого открыли стрельбу по собравшимся на похороны людям. Несколько человек открыли ответный огонь.

Позже автомобиль разбился, а находившиеся в нем люди скрылись в разных направлениях. По словам Картера, все пострадавшие были взрослыми. На месте происшествия найдено не менее 60 гильз.

Картер сказал, что полиция допрашивает некого человека в связи с происшествием, однако никаких арестов произведено пока не было. Установить, кто из участников похоронной процессии стрелял в ответ, пока не удалось.

Представитель полиции рассказал, что Чикагская пожарная служба доставила пострадавших в близлежащие больницы в тяжелом состоянии. Мотив стрельбы полиция не указывает.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут в своем «Твиттере» призвала людей, обладающих какой-либо информацией о происшествии, связаться с властями. Она заверила,

что виновные будут привлечены к ответственности. «Мы не можем укрывать убийц. Люди знают, кто за этим стоит», – добавила она.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что планирует направить в Чикаго федеральных агентов для подавления насилия. По данным Associated Press, мэр Лайтфут сначала выступила против этой идеи, но изменила позицию после того, как она и члены ее администрации обсудили план с представителями федеральных властей.

Однако Лайтфут отметила, что, хотя город приветствует сотрудничество, он «не приветствует диктатуру». Мэр также заявила: «Мы не приветствуем авторитаризм и неконституционные аресты и задержания наших жителей. Этого я не потерплю».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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