 

«Медсестра в бикини» из Тулы стала телеведущей

22.07.2020, 16:53, Новости дня

Тульская медсестра Надежда Жукова, которая стала известной после того, как появилась на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала ведущей прогноза погоды на региональном телевидении.

С 22 июля прогноз погоды в тульском региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» будет представлять «самая известная медицинская сестра», сообщает ГТРК «Тула».

Отмечается, что девушка рассматривает этот эксперимент как «очередной вызов» и «полезный опыт», планируя при этом готовиться стать врачом.

Как информирует местный телеканал, данный проект проходит в рамках поддержки всех врачей, медицинских сестер, санитаров.

Напомним, фотография тульской медсестры разлетелась по всему интернету: жители Самары устроили флешмоб с раздеванием, британские СМИ раскрыли ее личность, а также она вдохновила многих художников на создание картинок и комиксов. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.

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Публикация от «Тульские новости» (@newstularu) 19 Май 2020 в 10:31 PDT

Кроме того, девушку поддержали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр здравоохранения региона Алексей Эрк.





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