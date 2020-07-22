В Грузии задержан предполагаемый соучастник убийства следователя Шишкиной

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22.07.2020, 16:53, Новости дня

В Грузии задержали вероятного соучастника убийства российского следователя МВД Евгении Шишкиной, информирует Следственный комитет России.

«На территории Грузии в рамках расследования уголовного дела об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной задержан один из соучастников – Иван Кочетков», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент проходит процедура экстрадиции Кочеткова в Россию.

«Иван Кочетков в январе 2018 года по указанию Ярослава Сумбаева совершил поджог автомобиля Евгении Шишкиной с целью запугать и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева. После этого в одном из мессенджеров он направлял ей текстовые сообщения, содержащие угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о следователе. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления», – отмечает СК.

Также Сумбаев привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот привлек своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.

В январе СК завершил расследование дела об убийстве Шишкиной. Мотивом преступления была месть, считают в ведомстве.

Напомним, Сумбаев проходит по делу об убийстве подполковника полиции, следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной.

Позже преступники – Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний петербуржец – были задержаны. По версии следствия, заказчик преступления хотел помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной, он заплатил исполнителям миллион рублей.

В октябре 2019 года вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что правоохранительные органы Грузии и РФ обсуждают экстрадицию в Москву хакера Ярослава Сумбаева.





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