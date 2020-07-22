ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей

22.07.2020, 16:53, Разное

ВВС США заказали разработку у компании Raytheon миниатюрных ракет для защиты истребителей. Компания должна создать и протестировать готовый образец вооружения до осени 2023 года.

Ещё в 2016 году стартовал конкурс от ВВС США на создание, постройку и массовое производство небольших ракет для самозащиты истребителей от атаки воздушных сил противника. Итоги подвели только сейчас и контракт на производство нового вида оружия достался корпорации Raytheon. Именно её представители получат более 93 млн долларов для выполнения заявленных требований. В частности, длина ракеты не должна превышать одного метра, а её первостепенной задачей ставится возможность самостоятельно нацеливаться на снаряды противника и поражать их прямым попаданием.

Данный вид вооружения предполагается использовать на самолётах ВВС США в зонах A2/AD, где существует повышенная угроза для техники из-за наличия систем ПВО или военной авиации. Также зоной с ограничением или воспрещением манёвра являются территории без политического и финансового влияния США в этом регионе.