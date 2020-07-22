 

ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей

22.07.2020, 16:53, Разное

ВВС США заказали разработку у компании Raytheon миниатюрных ракет для защиты истребителей. Компания должна создать и протестировать готовый образец вооружения до осени 2023 года.
Ещё в 2016 году стартовал конкурс от ВВС США на создание, постройку и массовое производство небольших ракет для самозащиты истребителей от атаки воздушных сил противника. Итоги подвели только сейчас и контракт на производство нового вида оружия достался корпорации Raytheon. Именно её представители получат более 93 млн долларов для выполнения заявленных требований. В частности, длина ракеты не должна превышать одного метра, а её первостепенной задачей ставится возможность самостоятельно нацеливаться на снаряды противника и поражать их прямым попаданием.

Данный вид вооружения предполагается использовать на самолётах ВВС США в зонах A2/AD, где существует повышенная угроза для техники из-за наличия систем ПВО или военной авиации. Также зоной с ограничением или воспрещением манёвра являются территории без политического и финансового влияния США в этом регионе.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Новое обращение Путина к народу: все подробности

10.07 / По стопам Анджелины Джоли и Милы Кунис: Кэмерон Диас объявила о запуске своего нового проекта

22.06 / Олигархи против Александра Григорьевича

07.07 / В России возобновляется диспансеризация населения

07.07 / Врач рассказала об оптимальной температуре кондиционера в жару

20.07 / Медики назвали напиток, защищающий от рака и диабета

30.06 / Более трети врачей в РФ не верят в эффективность первой вакцины от COVID-19

05.06 / Последний парад

08.07 / США рассматривают возможность военной помощи Украине за счет госбюджета

08.06 / Лана Свит прояснила слухи о своих отношениях с Григорием Лепсом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска