 

В РФ впервые выявили повторное заражение коронавирусом

22.07.2020, 16:48, Новости дня

Медики выявили во Владимирской области случай повторного заражения коронавирусом, сообщил губернатор Владимир Сипягин.

«Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз», – передает его слова ТАСС.

До этого официально о случаях повторного заражения в РФ не сообщалось.

Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова сообщила, что медик, который дважды заразился коронавирусом, уже вылечился и на днях снова вышел на работу.

Во Владимирской области за сутки было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавируса, всего в регионе выявлено 5 тыс. 333 случая. 4 тыс. 774 человека выздоровели, 116 умерли.

Ранее ученые заявили, что инфицированные новым коронавирусом после выздоровления имеют высокий риск повторно заразиться, так как у многих протестированных в Китае лиц из группы повышенного риска не оказалось соответствующих антител.





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