 

Мосгорсуд отменил продление ареста фигурантам дела Голунова

22.07.2020, 16:48, Новости дня

Решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова отменено Мосгорсудом.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа», – передает ТАСС решение судьи.

На прошлой неделе Голунов подал иск на 5 млн рублей к пятерым полицейским из его дела. Адвокат утверждал, что деньги он намерен отдать на благотворительность.

В СК сообщили, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. Были установлены и задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.





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