 

Дания ответила на вопрос о новых переговорах с США по Гренландии

22.07.2020, 16:48, Новости дня

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд сообщил, что на переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео вопрос о продаже Гренландии не обсуждался.

«Эта дискуссия была закончена в прошлом году. Тема не обсуждалась на наших переговорах. У нас была хорошая, плодотворная встреча вместе с моими коллегами с Гренландии, Фарерских островов, и мы говорили о том, как нам улучшить сотрудничество в разных областях, торговые связи, например, но в более широком смысле слова», – передает ТАСС слова Куфуда.

Напомним, в августе прошлого года президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию. Трамп заявил, что это было бы интересно со стратегической точки зрения.

Администрация президента США планировала предложить правительству Дании 600 млн долларов ежегодно за передачу автономии Гренландии.

По итогам громкой дискуссии министерство иностранных дел автономии, входящей в состав Королевства Дания заявило, что Гренландия готова вести бизнес с Соединенными Штатами, но остров не продается.





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