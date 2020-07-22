Белорусская оппозиция придумала план борьбы с Лукашенко

22.07.2020, 16:43, Разное

Она признала, что режим Лукашенко способен справиться с массовыми акциями протеста. Однако регулярное давление оппозиции может привести к смене власти в Белоруссии, считает Колесникова.

По ее мнению, перед Лукашенко стоит выбор: начать реформы и допустить оппозицию к управлению страной, или окончательно превратить республику в полицейское государство. Для перемен нужна смелость, а для дальнейшего закручивания гаек – деньги, но ни того, ни другого у власти нет, считает представитель объединенного штаба оппозиции.

Соперники Лукашенко выработали план противостояния. Колесникова объявила, что до и после выборов оппозиция будет проводить акции протеста и привлекать к этому так называемое молчаливое большинство. Она призвала людей к бойкоту в поддержку задержанных. Сопротивление будет непростым, но может дать свои плоды, приводит ее мнение белорусский портал Tut.by.

Светлана Тихановская – единственный популярный альтернативный кандидат, которого допустили до выборов президента Белоруссии – 2020. Голосование состоится 9 августа.

Несколько дней назад в штабе Светланы Тихановской заявили об объединении со сторонниками банкира Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало. Центризбирком республики отказал обоим в регистрации кандидатами.

Своей целью Тихановская видит проведение честных выборов. Голосование 9 августа не будет настоящим волеизъявлением народа, поскольку почти всех популярных кандидатов до него не допустили, заявила она. В случае победы она намерена назначить повторные выборы главы государства через полгода.

В свою очередь Александр Лукашенко не устает напоминать согражданам о тяжелых 1990-х годах. Экономист Ярослав Романчук считает, что внушить белорусам страх перед переменами – единственный шанс для президента выиграть выборы.