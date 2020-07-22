Ковальчук готовит дочь к важному этапу в жизни

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22.07.2020, 16:43, Разное

Однако накануне важного события певица решила поделиться с поклонниками сокровенным. Скоро Амелия отправится в сад! По словам артистки, ей довольно сложно представить, как девочка будет проводить время с “чужими тетями”.

Конечно, Юлия Ковальчук не исключает, что план по социализации ребенка, возможно, и провалится, ведь малышке может не понравиться в дошкольном заведении. Сейчас музыканты активно занимаются подготовкой Амелии к переменам в жизни.

Вероятно, причиной столь раннего похода в сад стала нехватка времени у артистки. В недавнем интервью она отметила, что в последние месяцы ей приходится заниматься творчеством по ночам, когда малышка спит и не отвлекает. По словам Юлии Ковальчук, совмещать материнство и профессию оказалось довольно сложно.

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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 1 Июл 2020 в 5:58 PDT

Несмотря на то, что супруги периодически рассказывают об успехах Амелии, поклонники так до сих пор и не узнали, как девочка выглядит. Фанаты негодуют под снимками пары, требуя продемонстрировать наследницу. Алексей Чумаков шутит, что представит дочку только в день совершеннолетия.





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