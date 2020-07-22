 

ABBA представят пять новых песен в следующем году

22.07.2020, 16:40, Разное

Самая популярная группа за всю историю Швеции объявила о воссоединении ради нового проекта – мирового турне с их голограммами – еще в прошлом году. В этом четверка, а точнее их цифровые клоны, которых они между собой называют “аббатарами”, должны были отправиться в турне, но пандемия коронавируса нарушила все планы.

Впрочем, унывать фанатам из-за отмененных концертов не стоит. Сегодня музыканты объявили, что приготовили поклонникам сюрприз, а именно целых пять новых песен. Релиз назначен на 2021 год. Последний раз группа представляла новые песни более 35 лет назад.

Ранее сообщалось, что участники коллектива готовят новый материал, но сколько именно треков будет выпущено, не уточнялось. Предполагалось, что песен будет не больше двух, но работа над цифровым концертом так вдохновила коллектив, что музыканты решили записать еще три композиции.

Что касается гастролей с живым выступлением, участники коллектива заявили, что “этого больше никогда не будет”.

1974 год





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