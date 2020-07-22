Дерипаска сравнил курс Путина с программой Рузвельта

22.07.2020, 16:30, Новости дня

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что поддержка россиянами поправок в Конституцию свидетельствует о принятии гражданами курса страны, который он сравнил с программой Франклина Рузвельта New Deal по выводу американской экономики из Великой депрессии в 1930-е годы.

«Результаты референдума, которые либеральные круги так легко называют обнулением, на самом деле, как мне представляется, есть не что иное, как принятие большинством российского общества нового 16-летнего договора, как программа NEW DEAL – новый договор, с которым пришел Рузвельт в 30-е, и который вывел Америку из депрессии, превратив ее в великую и процветающую экономику для всех», – передает его слова РИА «Новости».

Миллиардер отметил, что голосование по Конституции подчеркнуло готовность населения РФ «дать шанс всей управляющей техноструктуре России», а не только президенту – а это почти тысяча руководителей, которые принимают стратегические решения для всей страны «с целью обеспечения страной экономики среднего достатка».

«Это значит увеличение дохода 60% населения страны, который сегодня составляет менее 5 тыс. евро в год (по данным госстатистики – менее 360 тыс. рублей), до минимального годового уровня дохода в 15 тыс. евро к концу 16-летнего периода. И, безусловно, эта ответственность лежит не только на президенте, но и на всех руководителях, включая руководителей частных и госкомпаний, членов правительства и глав регионов», – сообщил Дерипаска.

Он также отметил, что в случае прихода к власти в США демократов, Соединенные Штаты введут против РФ новые, намного более «драконовские», экономические санкции.

«Все предыдущие версии санкций покажутся нам просто цветочками», – сообщил Дерипаска.

Он предположил, что обещанные «адские санкции» введут в марте–апреле.

«Это, безусловно, отразится и на сырьевом рынке, на всех обещаниях о быстром так называемом зеленом развитии, повлияет на рынок сырья. Поэтому ситуация достаточно тревожная», – заключил миллиардер.

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

New Deal – экономическая и социальная программа, проводившаяся администрацией президента США Рузвельта с 1933 по 1939 год, нацеленная на преодоление последствий Великой депрессии и на структурные реформы в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, энергетике и трудовых отношениях.



