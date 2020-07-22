Эрдоган показал клип про собор Святой Софии

22.07.2020, 16:30, Новости дня

Турецкий президент Тайип Эрдоган опубликовал клип на песню о соборе Святой Софии в Стамбуле, который сменил статус с музея на мечеть после его указа.

В клипе композицию исполнили на девяти языках из разных мусульманских стран, в том числе на киргизском, боснийском, албанском, арабском, азербайджанском, курдском, суахили, бенгальском и турецком, передает РИА «Новости».

Клип опубликован в Twitter Эрдогана.

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— (@RTErdogan) July 22, 2020

«Айя-София, от бурь и жаркого солнца мы спрячемся в твоей тени. Мы встанем перед тобой, не стесняясь, и ты будешь гордиться внуками Фатиха. Айя-София, ты не камень, твое имя мы восхваляем по всему миру. Мы соскучились друг по другу», – говорится в песне.

Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.