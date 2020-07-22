Ученые назвали четыре простых способа улучшения памяти

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22.07.2020, 16:30, Разное

Ученые установили, способность человека запоминать информацию не зависит от врожденных данных, этот навык можно развивать в течение всей жизни. Специалисты назвали четыре ключевых способа улучшить память.
Первым из них являются мыслеупражнения, при которых необходимо стараться запомнить последовательность слов, не связанных между собой, а потом воспроизводить их. При этом эффективнее будет связывать слова с определенными местами, ориентируясь на которые вспоминается их последовательность. Также улучшает память выброс гормонов и стимуляция активности гиппокампа, происходящие во время выполнения физических упражнений. Ученые из Эксетерского университета в Великобритании отметили благоприятное влияние на память небольшого количества алкоголя, выпитого после обучения, однако подчеркнули, это лишь предположение. По словам специалистов, большая роль в тренировке памяти принадлежит сексу. В ходе эксперимента на крысах исследователи обнаружили улучшение работы гиппокампа при частых половых связях грызунов.

Ученые подчеркнули, женщины, часто занимающиеся любовью, лучше запоминают абстрактные слова, а пожилые люди с помощью секса могут поддерживать более высокий уровень памяти.





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