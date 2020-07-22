Вскрытие показало необычные изменения в сердцах пациентов с COVID-19

22.07.2020, 16:30, Разное

Патологоанатомы провели несколько вскрытий, показавших необычные изменения в сердцах пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Клетки гибли отдельно в некоторых частях сердечной мышцы, что очень удивило специалистов.

Представители Университетского медицинского центра Нового Орлеана исследовали органы 22 людей, скончавшихся из-за осложнений от коронавируса. Большая часть умерших – афроамериканцы, возрастом от 44 до 79 лет. Некоторые из них при жизни страдали от гипертонии, ожирения, диабета 2 типа.

По словам автора научной работы Ричарда Вандера Хайде, в рамках исследования удалось определить несколько главных грубых и микроскопических изменений, ставящих представления о наличии типичного миокардита при тяжелом течении SARS-CoV-2 под сомнение. Эксперты не имеют понятия о механизме повреждений сердца, однако у них имеются несколько предположительных теорий, требующих изучения в дальнейшем.

По сравнению с предыдущим вирусом – SARS, следов SARS-CoV-2 в клетках органа обнаружено не было. Коронарные артерии умерших не были закупорены сгустками крови. Инфекция была выявлена в некоторых клетках слизистой оболочки вен и капилляров. Хайде отметил, что, возможно, у пациентов были эндотелиальные повреждения, спровоцированные цитокинами.