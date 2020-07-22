Ученые назвали 7 необходимых продуктов для женского организма

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22.07.2020, 16:17, Разное

Добавление всего нескольких продуктов в ежедневный рацион даст возможность поддерживать свое тело в здоровье и красоте. Каждый из них обладает незаменимыми для женского организма свойствами, клетчаткой и другими полезными веществами.
Для того чтобы женщинам защитить своё здоровье и предотвратить появление заболеваний, рекомендуется ежедневно употреблять в пищу следующие продукты: ягоды, грецкие орехи, жирную рыбу, ферментированные продукты, зелень, чернослив и льняные семена.

Ягоды необходимо есть несколько раз в день. Особенно полезно включать в рацион чернику, клубнику и малину. Исследования показали, что благодаря этим продуктам снижается риск заболевания раком молочной железы.

Употребление горсти грецких орехов в день помогает умножить в кишечнике численность здоровых бактерий, предотвратить депрессию и держать под контролем аппетит.

Жирная рыба у беременных способствует развитию ребёнка, снижает риск возникновения преждевременных родов. Омега-3 уменьшает возможность появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Ферментированные продукты (кефир, йогурт, квашеная капуста) предотвращают инфекции мочеполовой системы и избавляют от проблем с пищеварением.

Различная зелень (шпинат, капуста, мангольд) содержит в себе огромное количество полезных и питательных компонентов для организма. Она насыщена клетчаткой, кальцием, витаминами А и К, магнием, фолатом. Фолат является важным веществом для женщин детородного возраста.

Чернослив при ежедневном употреблении снизит риск переломов, не даст потерять костную массу.

Употребление льняных семян насытит организм жирными кислотами омега-3, которые обладают противовоспалительными свойствами и будут полезны для активной работы головного мозга.





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