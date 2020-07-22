На Украине прошли митинги против дистанционного обучения

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22.07.2020, 16:16, Новости дня

В украинском городе Хмельницкий прошла акция протеста против дистанционного обучения, которое ввели из-за карантина по коронавирусу, сообщают СМИ.

«В Хмельницком на майдане Независимости состоялась акция протеста против дистанционного обучения. На мероприятие пришло около 250 участников, некоторые люди были с плакатами «Нет дистанционному обучению», «Школьникам дневную форму обучения», – сообщило издание «Супiльне».

Отмечается, что участники мероприятия выступили против карантина и дистанционного обучения в целом, они собирали подписи под резолюцией, которую планируется передать в высшие инстанции региона и страны.

С протестующими разговаривал первый замглавы администрации области Роман Примуш. Он сообщил, что власти поддерживают отмену дистанционного обучения с 1 сентября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признавал, что школы в стране пока не готовы перейти на дистанционное обучение по техническим причинам. По его словам, на Украине не везде работают сети 3G и 4G, что не позволяет полностью заменить обычное обучение дистанционным.





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