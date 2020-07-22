Самые интересные факты о нашем мозге

22.07.2020, 16:10, Разное



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Мозг работает на 100%, а не на 10%

Миф об использовании мозга только на 10% является одним из самых распространенных, который приписывается разным ученым, даже Альберту Эйнштейну. По одной из версий, этот миф появился из-за недопонимания нейробиологических исследований конца XIX — начала XX века. Существует также много ложных представлений о том, что человек может задействовать «неиспользованные» участки мозга и развить в себе сверхспособности, однако эту идею поддерживают писатели-фантасты, а не научное сообщество. Нейробиолог Барри Гордон (Barry Gordon) называет этот миф «смехотворно ошибочный», добавляя: «Мы используем практически все части мозга, и они активны практически постоянно».



Размер мозга не влияет на умственные способности

Человеческий мозг весит от 1000 до 2000 граммов, это в среднем 2% от массы тела. При этом мозг мужчин «тяжелее» женского в среднем на 100-150 граммов больше. Вопрос о том, зависят ли от массы мозга умственные способности человека довольно долго был дискуссионным и даже спекулятивным вопросом. Однако никаких научных подтверждений этой взаимосвязи нет. Так, мозг Ивана Тургенева весил 2012 граммов, а мозг Анатоля Франса — 1017 граммов. При этом самый тяжелый мозг — 2850 граммов — был обнаружен у человека, который страдал эпилепсией и идиотией.

Ученые Вашингтонского университета обнаружили, что масса мозга Homo Sapiens, который обитал в Африке около 200 тысяч лет назад, сопоставим с мозгом современного человека, однако никаких интеллектуальных прорывов в то время так и не случилось.



Мозг никогда не спит

Работа этого органа не прекращается ни на минуту, более того, во сне мозг еще более активен, чем во время бодрствования. Пока мы спим, мозг может принимать решения, сортировать воспоминания, выстраивает ассоциативные связи, в том числе между несвязанными между собой вещами и явлениями, поэтому нередко самые ценные идеи приходят во сне или после пробуждения. Менделеев с некоторой иронией относился к легенде о том, что таблицу химических элементов он увидел во сне, но никогда не опровергал ее. Физик-теоретик Нильс Бор уверял, что создал планетарную модель строения атомов под впечатлением от своих сновидений.

Для чего же нам требуется спать так долго каждый день? Дело в том, что во время дельта-фазы сна мозг регулирует и восстанавливает функции всех органов. Восстановление всей гормональной части происходит именно во сне. Так что если вам хочется поспать, потому что «мозг устал», на самом деле устал и нуждается в перезагрузке весь ваш организм.



Раннее развитие «калечит» детский мозг

Мода на раннее развитие, когда детей как можно раньше учат читать, писать, считать и говорить на иностранном языке, чревата серьезными последствиями интеллекта и психики ребенка. По словам директора Института мозга человека им. Натальи Бехтеревой, академика Святослава Медведева, мозг человека формируется до 17 лет, и те участки, которые отвечают за чтение, в 2-3 года еще не развиты. Поэтому когда ребенка в три года вместо сказок заставляют читать и считать, он использует области мозга, которые для этого не предназначены, а потому делает он это очень плохо. Это все равно что программу, рассчитанную на современный макбук, заставить работать на стареньком «пентиуме», утверждает ученый. Кроме того, перегрузка информации приводит к неврозам и более серьезным расстройствам психики.



В наш мозг встроен «детектор ошибок»

Предположение о том, что в человеческом мозге существует некий регистратор ошибок, одной из первых сделала академик Наталья Бехтерева. Вместе с коллегами ученый лечила пациентов с болезнью Паркинсона с помощью вживленных в мозг электродов. Во время таких сеансов людям предлагалось выполнить различные задания и проверяли реакцию разных участков мозга. Ученые заметили интересную закономерность: при любой ошибке в определенных точках мозга возникала одна и та же реакция мозга. В нашем мозге существуют популяции клеток, расположенные в разных зонах, и они реагируют именно на ошибки. Большинство людей об этом механизме и не подозревают, не замечают, как он работает (нельзя же, например, постоянно фиксировать каждый вдох и выдох, каждое движение тела). Чем старше и опытнее мы становимся, тем больше информации накапливается в «детекторе ошибок».

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