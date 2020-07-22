Анастасия Заворотнюк выступит с интервью на телевидении

22.07.2020, 16:09, Разное

Любимица зрителей Анастасия Заворотнюк готовится к масштабному интервью, в котором будет раскрыт ход событий ее жизни и поднимется вопрос о здоровье, как физическом, так и эмоциональном. Отметим, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных.

Осенью 2019 года Анастасия Заворотнюк поступила в реанимацию в тяжелом состоянии. Тогда был установлен диагноз: глиобластома (злокачественная опухоль головного мозга). В продолжении всей болезни актриса не контактировала с прессой и все время находилась в больнице. Лишь в мае родственники рассказали о ремиссии.

Теперь артистка чувствует себя намного лучше, но о полном выздоровлении говорить еще рано. Она вынуждена посещать курсы химиотерапии и продолжать лечении во избежание рецидива. Сейчас Анастасия Заворотнюк находится дома, в кругу семьи, и готова поделиться опытом лечения и всеми переживаниями, которые ее сопутствовали.