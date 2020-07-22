 

В Минздраве рассказали о способности COVID-19 адаптироваться к человеку

22.07.2020, 16:08, Новости дня

Коронавирус адаптируется к человеку – его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в ноябре-декабре, сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно. Каждый год мы видим – одна-две инфекционные болезни», – передает РИА «Новости» его слова.

Брико также добавил, что сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, по всей видимости, будет в ноябре-декабре, но выраженность сезонного подъема не будет очень высокой.

Ранее академик РАН, советник директора Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев рассказал, что ситуация с распространением коронавируса не закончится скоро, о чем говорит прирост заболеваемости в мире.





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