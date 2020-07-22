Делом Ефремова займется судья, приговорившая Кокорина и Мамаева

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22.07.2020, 15:53, Новости дня

Дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова рассмотрит судья, ранее вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«Дело распределили судье Абрамовой Елене Дмитриевне», – сказала РИА «Новости» пресс-секретарь.

Абрамова выносила приговор Захарченко, также осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, санкционировала арест активиста Константина Котова по делу о нарушениях на митингах.

Дело Ефремова в суд поступило в среду, 22 июля.

С момента возбуждения дела до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок и компенсацию в размере 40 млн рублей.





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