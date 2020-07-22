Лариса Гузеева резко ответила подписчице, сравнившей ее с «баржей»

22.07.2020, 15:53, Разное

Лариса Гузеева в своем микроблоге в Instagram опубликовала новый снимок, в комментариях под которым одна из подписчиц указала актрисе на наличие у нее лишнего веса. Ведущая «Давай поженимся» резко ответила пользовательнице Сети.

Лариса Гузеева поделилась фотографией, сделанной в прошлом году на фестивале ее друга Эвклида Кюрдзидиса. Актриса запечатлена вместе с ним на сцене в белой рубашке. Одна из подписчиц прокомментировала кадр словами: «Лариса, надо худеть! Как баржа на снимке». Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать. «Я похудею, однако у вас ни красоты, ни такта не появится», — возмутилась Гузеева. Многие поклонники актрисы вступились за нее в комментариях, порекомендовав недовольной подписчице «посмотреть сначала на себя в зеркало, избавиться от зависти и поднимать свою самооценку, а не унижать других».

Сама Лариса Гузеева с момента, когда было сделано фото, заметно похудела, начала правильно питаться и заниматься спортом. Она отметила, что это только начало, и ей «предстоит еще долгий путь к себе».