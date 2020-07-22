Екатерина Варнава, Полина Гагарина, Рената Литвинова, Агата Муцениеце и другие на открытии бутика Bvlgari

22.07.2020, 15:31, Разное

Светская жизнь начинает возрождаться после карантина. Вчера Bvlgari собрал друзей по случаю открытия поп-ап бутика в “Крокус Сити Молле”. Вечер начался с торжественного перерезания ленточки. Эту миссию доверили друзьям бренда – режиссеру Ренате Литвиновой, модели Маше Миногаровой и актеру Анару Халилову, а также генеральному директору российского филиала Bvlgari Жану-Кристофу Каттину и первому вице-президенту Crocus Group Эмину Агаларову.

После все отправились на Cinema Drive In Party – просмотр фильма на гигантском экране из автомобиля. В кинотеатре под открытым небом, который возник на один вечер, приглашенных ожидали попкорн, итальянские угощения и фильм “Римские каникулы” с Одри Хепберн.

Анар Халилов, Эмин Агаларов, Рената Литвинова, Жан-Кристоф Каттин и Маша Миногарова

Эмин Агаларов и Рената Литвинова

Сегодня мы смотрим “Римские каникулы” – волшебный фильм про любовь и Рим. Он само воплощение дома Bvlgari, – где все щедро и никогда не бывает “слишком много”! Вообще, Дом Bvlgari своими корнями глубоко связан с кино, со звездами. Среди главных клиенток были Элизабет Тейлор и Анна Маньяни, которые всегда снимались в настоящих украшениях, которые для них специально сочиняли ювелиры Bvlgari. Теперь это культовые кольца и ожерелья, которые выставляются в музеях! И все хотят такие же,

– прокомментировала Рената Литвинова.

Среди гостей вечера были замечены Полина Гагарина, Екатерина Варнава, Надежда Оболенцева, Анна Цуканова-Котт, Алеся Кафельникова, Наталья Османн, Ясмина Муратович, Маргарита Мамун, Агата Муциенице, Любовь Толкалина, Юлия Хлынина, Надежда Сысоева, Оксана Бондаренко, Анжелика Тиманина и многие другие.

Надежда Оболенцева Агата Муциенице Алеся Кафельникова Любовь Толкалина Маргарита Мамун Надежда Сысоева Анна Цуканова-Котт Артем Королев Маша Миногарова, Илья Бачурин Анастасия Меськова Мари Коберидзе Оксана Бондаренко Юлия Хлынина Анжелика Тиманина и Ясмина Муратович