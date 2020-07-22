 

Сотрудника кофейни Starbucks в США задержали за плевки в напитки полицейских

22.07.2020, 15:30, Новости дня

Бариста кофейни Starbucks в американском штате Нью-Джерси был задержан за то, что плевал в заказанные полицейскими напитки, сообщают местные СМИ.

Подозреваемым является 21-летний сотрудник кофейки Кевин Трехо. Его задержали после того, как выяснилось, что он плевал в напитки, которые заказывали полицейские, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Northjersey.com.

«В свете нынешней угрозы COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то будет намеренно плевать в твой напиток», – сказал Джозеф Рамполла, капитан полиции района Парк Ридж в округе Берген.

Он добавил, что департамент полиции работает над тем, чтобы сотрудники, которым Трехо мог плюнуть в напиток, были проверены на наличие коронавируса.

Представитель Starbucks назвал действия Трехо «предосудительными» и заявил, что молодой человек был уволен из компании.

«Мы продолжим оказывать поддержку полиции Парк Ридж в их расследовании и глубоко уважаем полицейский департамент Парк Ридж и сотрудников, которые помогают обеспечивать безопасность наших партнеров и сообществ», – сообщил представитель компании.

Трехо были предъявлены обвинения в том, что он вынудил сотрудника правоохранительных органов контактировать с жидкостью организма, преднамеренно изменил содержимое напитка сотрудника правоохранительных органов, а также обвинение в «создании опасной среды».

Ранее мусульманка в США подала жалобу из-за надписи «ИГИЛ» (аббревиатура террористической организации «Исламское государство», запрещенной в РФ – прим. ВЗГЛЯД), на ее стакане из Starbucks.





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