 

Болсонару сдал третий положительный тест на коронавирус

22.07.2020, 15:30, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал третий тест на коронавирус, результат которого вновь оказался положительным, сообщил в среду телеканал CNN Brazil.

По его данным, несмотря на результаты теста, на протяжении последних двух недель у Болсонару нет повышенной температуры. Артериальное давление и показатель насыщения крови кислородом также находятся в норме. Бразильский лидер продолжает исполнять свои обязанности, работая в удаленном режиме из своей резиденции в Бразилиа, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее два анализа, сделанные в первой половине июля, также показали присутствие коронавируса в организме бразильского лидера.

Напомним, 7 июля стало известно, что у Болсонару подтвердился коронавирус.

Подозрения на COVID-19 у главы государства возникали еще в марте, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. 

При этом сам глава Бразилии выражал сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / В ВОЗ предупредили РФ об опасности парада 24 июня

09.07 / Центры «Точки роста» откроются в 10 школах Камчатки по нацпроекту «Образование»

05.06 / Российские музеи вернутся в обычной работе в середине июля

31.05 / Песков рассказал о «совершенно необычных ощущениях» при коронавирусе

23.06 / Стало известно о состоянии найденных в московской квартире пяти младенцев

04.07 / Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн человек

08.06 / Москва указала на отсутствие логики в заявлениях Чехии о высылке дипломатов

20.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

25.05 / “Надевали противогаз и стреляли над головой”. Полицейских из Кагарлыка, которых задержали после изнасилования женщины, также подозревают в пытках

03.07 / В ДТП с украинцами в Польше, по уточненным данным, пострадало 28 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска