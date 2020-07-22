Чемпионат ArtMasters объявил состав наблюдательного совета и оргкомитета

22.07.2020, 15:30, Новости дня

Чемпионат ArtMasters объявил полный состав наблюдательного совета, оргкомитета и амбассадоров конкурса, в который вошли мэтры российской культуры, шоу-бизнеса и медиа.

В числе амбассадоров оказались Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», композитор и продюсер Игорь Крутой, актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Они присоединились к событию, чтобы создать для участников все условия для творческого самовыражения, выступить их наставниками и обеспечить реальные возможности для карьерного роста и реализации собственных проектов.

«ArtMasters – это не просто конкурс, на котором соревнуются художники, музыканты, клипмейкеры и дизайнеры. Выбрать лучших и вручить призы – этого мало. Нам важно запустить работающий социальный лифт для талантливых специалистов. Эксперты смогут посмотреть на конкурсантов в деле и отметить для себя тех, кто достоин продолжать путь в выбранном направлении. Наша цель – после завершения чемпионата сразу же интегрировать участников в профессиональную среду, предоставить возможность учиться и совершенствовать свои навыки как в творческих ВУЗах, так и на стажировках – в медиакомпаниях и учреждениях культуры», – подчеркнул Игорь Матвиенко, член наблюдательного совета и амбассадор чемпионата ArtMasters, композитор и продюсер, руководитель «Продюсерского центра Игоря Матвиенко».

Чемпионат ArtMasters стал первым творческим соревнованием в России, объединившим тех, кто сегодня определяет ландшафт креативной индустрии. Для них чемпионат – это возможность привлечь в отрасль молодых и талантливых специалистов в самом начале их карьеры, а для участников – перспектива стажировки и трудоустройства в крупнейшие компании и различные учреждения, возможность встретить единомышленников и объединиться с ними в команду для реализации творческих проектов. В первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям, среди которых художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф и другие.

В Наблюдательный совет чемпионата вошли Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, Елена Шмелева, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации, Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации, Карен Шахназаров, генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», Антон Златопольский, первый заместитель генерального директора ВГТРК, директор ГТК «Телеканал «Россия», Игорь Крутой, композитор, пианист, продюсер, Наталья Сергунина, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы и другие. Возглавил наблюдательный совет первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Кроме профессий, связанных с театром, медиа и кино, в списке компетенций чемпионата ArtMasters есть те, в которых нуждается индустрия IT и видеоигр – геймдизайнер, веб-дизайнер, дизайнер смешанной реальности. Для них организаторы чемпионата также создадут все возможности для демонстрации профессиональных навыков и дальнейшего развития карьеры.

«Такие чемпионаты дают участникам возможность быстро заявить о себе и попасть в индустрию, а компаниям – узнать о новых молодых профессионалах. Мы в Mail.ru Group уже девять лет проводим соревнования всех видов, в том числе чемпионаты. Мы наработали опыт и с радостью им поделимся: мы будем выступать экспертами, а также предоставим площадку для финала конкурса по играм. Лучшим участникам мы готовы предложить стажировку. Это отличный шанс для старта большой карьеры: более 80% наших стажеров остаются работать в Mail.ru Group», – сказал Борис Добродеев, член наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters, генеральный директор Mail.ru Group.

Кроме того, к чемпионату присоединились амбассадоры, миссия которых – поддерживать участников и создавать все условия для честного и открытого соревнования. В этом году амбассадорами конкурса выступят Дмитрий Бертман, генеральный директор – художественный руководитель театра «Геликон-опера», Алексей Голубев, режиссер, основатель международной кинопроизводственной компании «MAG Film Moscow», Светлана Журова, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по конькобежному спорту, депутат Госдумы Диана Гурцкая, российская эстрадная певица и общественный деятель, Илья Попов, создатель бренда «Смешарики», генеральный продюсер группы компаний «Рики» и другие.

«Уверена, ArtMasters – это проект, который станет ярким и успешным стартом для сотен ярких молодых людей. Благодаря ему, многие таланты получает возможность для реализации. И это очень здорово», – убеждена Диана Гурцкая.